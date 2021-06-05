انقلاب في مستقبل لاعبي يوفنتوس بسبب أليجري

يبدأ المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، اليوم السبت، مهمته الثانية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد مرور عامين وسيجتمع الخميس المقبل مع مجلس الإدارة لتحديد الأهداف في الميركاتو الصيفي.

وسيساعد أليجري على اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق الانتقال فيديريكو تشيروبيني، الرئيس الجديد للمنطقة الرياضية.

وتتمثل أولوية أليجري، ببقاء الرجال الرئيسيين الذين يعرفهم بالفعل والذي يعتقد أن بإمكانه الاعتماد عليهم في مشروعه مع اليوفي، ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس من ضمنهم، حيث سيرحب المدرب الإيطالي ببيعه في الميركاتو، والذي سيوفر النادي من خلاله 60 مليون يورو سيحصل عليهم في راتبه في العام الأخير من عقده.

في المقدمة، من ناحية أخرى، يريد أليجري المراهنة على اثنين من لاعبيه القدامى، الإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

كما سيراهن أليجري على كيليني، الذي سيوقع لعام آخر، قبل أن يصبح مديرا رياضيا، وسيعتمد يوفنتوس في سوق الانتقالات على موقف مستقبل كريستيانو رونالدو، المطلوب من باريس سان جيرمان الفرنسي.