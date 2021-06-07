استبعاد لاعب ليفربول من تشكيلة منتخب إنجلترا في "يورو 2020"

قرر الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد لاعب ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، من تشكيلة الأسود التي ستشارك في بطولة "يورو 2020".

وقال الجهاز الفني، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن بن وايت، مدافع برايتون، سيحل محل ألكسندر أرنولد المصاب، في تشكيلة إنجلترا النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا المقبلة.

وانسحب ألكسندر أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المراحل الأخيرة من فوز فريقة في المباراة الودية 1-0 على النمسا في 2 يونيو/حزيران.

وشارك وايت، البالغ من العمر 23 عامًا ، في مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا أمام النمسا وكان أيضًا جزءًا من الفريق، الذي هزم رومانيا 1-0 في المباراة التمهيدية الأخيرة لبطولة أوروبا يوم الأحد.

كما كان في عداد الفريق المؤقت، للمدرب غاريث ساوثغيت المكون من 33 لاعباً.

وتبدأ إنجلترا حملتها ضد كرواتيا في المباراة الافتتاحية لبطولة "يورو 2020" للمجموعة الرابعة في 13 يونيو الجاري قبل أن تواجه اسكتلندا في 18 منه وجمهورية التشيك في 22 يونيو، وستقام جميع المباريات في ملعب ويمبلي.