إصابة قائد منتخب إسبانيا بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق "يورو 2020"

ونشر الاتحاد الإسباني عبر حسابه على موقع "تويتر" بيانا ذكر فيه: "بكل أسف يعلن الاتحاد أ نتائج اختبار قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19".
🚨 COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2021
La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas.
ℹ️ Más información: https://t.co/SpLrAn0mEC pic.twitter.com/GabI1o8KLg
وتابع بقوله إن إصابة اللاعب ظهرت في نتائج الاختبار التي تجرى في مركز تدريب المنتخب الإسباني في لاس روزاس، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على اللاعب.
ومن المقرر أن يستهل منتخب إسبانيا مشواره في "يورو 2020" بمواجهة السويد يوم 14 يونيو/حزيران، ثم سيلتقي منتخب بولندا يوم 19 منه، ويلعب مع سلوفاكيا يوم 23 يونيو، والمباريات جميعها ستقام في مدينة إشبيلية الإسبانية.
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