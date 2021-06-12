مرتضى منصور يفاجئ جماهير الزمالك بتفاصيل "مكالمة فرجاني ساسي"

تفاعل رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم الموقوف، مرتضى منصور، لأول مرة، مع أزمة التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول، بشأن ملف تجديد عقده، موجها رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقال منصور، عبر صفحته على "تويتر": "جمهور الزمالك العظيم.. أعذروني فليس كل ما يُعرف يقال".

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الفيفا، وصلتني معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، بوصول خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب، وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا".

جمهور الزمالك العظيم .

أعذروني فليس كل مايعرف يقال .

بالنسبة لموضوع الفيفا وصلتنى معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بوصول خطاب رسمي الي إتحاد الكرة من الفيف يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا pic.twitter.com/87y65z6rBU — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021

وبشأن موضوع فرجاني ساسي، قال إنه "حدث تواصل معه عن طريق ابنه أمير مرتضي، واعتذر له بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تعاقد معه، عن الإساءات التي طالته من بعض الإعلاميين، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والرحيل عنه هذا الصيف".

اما بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي فحدث تواصل معه عن طريق امير مرتضي اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين واكمل امير مرتضي الحديث معه وسيحكي لكم امير علي حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021

​وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الشهر الماضي، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.