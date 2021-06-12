مرتضى منصور يفاجئ جماهير الزمالك بتفاصيل "مكالمة فرجاني ساسي"

وقال منصور، عبر صفحته على "تويتر": "جمهور الزمالك العظيم.. أعذروني فليس كل ما يُعرف يقال".
وأضاف: "بالنسبة لموضوع الفيفا، وصلتني معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، بوصول خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب، وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا".
جمهور الزمالك العظيم .
أعذروني فليس كل مايعرف يقال .
بالنسبة لموضوع الفيفا وصلتنى معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بوصول خطاب رسمي الي إتحاد الكرة من الفيف يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا pic.twitter.com/87y65z6rBU
— مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021
وبشأن موضوع فرجاني ساسي، قال إنه "حدث تواصل معه عن طريق ابنه أمير مرتضي، واعتذر له بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تعاقد معه، عن الإساءات التي طالته من بعض الإعلاميين، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والرحيل عنه هذا الصيف".
اما بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي فحدث تواصل معه عن طريق امير مرتضي اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين واكمل امير مرتضي الحديث معه وسيحكي لكم امير علي حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم .
— مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.
وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الشهر الماضي، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.
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