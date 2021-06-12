أهداف مباراة سويسرا وويلز في "يورو 2020" (1-1)

استهل المنتخبان الويلزي، والسويسري، اليوم السبت، مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعلى ملعب باكو الأولمبي، افتتح المنتخب السويسري التسجيل بهدف أحرزه بريل إيمبولو في الدقيقة 49، ثم أدرك منتخب ويلز التعادل عن طريق كيفر مور في الدقيقة 74، وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وكانت المجموعة نفسها قد شهدت فوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.