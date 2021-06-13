ما هو أكبر استاد رياضي في مونديال قطر 2022؟... فيديو

تقترب قطر من تحقيق الحلم الذي تعمل عليه منذ سنوات وهو تنظيم بطولة كأس العالم 2022، الذي سيكون أكبر بطولة رياضية يتم تنظيمها في المنطقة.

وتشيد قطر العديد من الملاعب الرياضية استعدادا لهذه المناسبة الكروية العالمية، التي جعلتها أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تنظم هذه البطولة.

ويعد استاد "لوسيل" أكبر استاد في قطر من المقرر أن تقام عليه المباراة النهائية في البطولة، وتتجاوز سعته الاستيعابية 80 ألف شخص.

ونشرت صفحة "روود 2022"، الطريق إلى مونديال قطر 2022، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الإنشاءات المدهشة، التي يتميز بها استاد "لوسيل"، الذي يجسد التاريخ العريق للحضارة الإسلامية.

وصفحة "روود 2022" هي صفحة الحساب الرسمي للجنة مشاريع وإرث بطولة كأس العالم "قطر 2022".

يجسّد استاد لوسيل التاريخ العريق للحضارة الإسلامية عبر التاريخ، لنتعرف على الإلهام وراء تصميمه🏟️#قطر2022 @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/uxvQOlc6fM — Road to 2022 (@roadto2022) June 13, 2021

ويستخدم استاد "لوسيل" أحدث تقنيات بناء المنشآت الرياضية في التبرد والإضاءة والصوت إضافة إلى أنظمة الأمان والمراقبة.