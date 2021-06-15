منتخب إنجلترا يستبدل حارس مانشستر المصاب

قرر منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، استدعاء آرون رامسديل، حارس "شيفيلد يونايتد" إلى التشكيلة، ليحل محل المصاب دين هندرسون في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

واضطر هندرسون للانسحاب بسبب مشكلة في الفخذ قيدت مشاركاته في التدريبات وعاد لناديه "مانشستر يونايتد" للعلاج، بحسب شبكة " سكاي سبورتس " الإنجليزية.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي (يويفا) يسمح للفرق باستبدال حراس المرمى لأسباب طبية.

وكان رامسديل ضمن التشكيلة الأولية للمدرب غاريث ساوثجيت قبل البطولة.

واستهلت إنجلترا مشوارها بالفوز 1-0 على كرواتيا في المجموعة الرابعة وستواجه اسكتلندا في استاد ويمبلي يوم الجمعة المقبل.