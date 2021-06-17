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    نبيل معلول مدريب منتخب سوريا لكرة القدم في حصة تدريبية

    "معلول لم يقدم للمنتخب السوري أي جديد"...معلا يعلق على أداء الفريق الأول بكرة القدم...فيديو

    © Sputnik . Mohammad Damour
    رياضة
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    انتقد فراس معلا، رئيس الاتحاد الرياضي العام، المدرب التونسي لمنتخب كرة القدم السوري نبيل معلول، وطالبه بالاستقالة عقب الخسارة أمام الصين في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

    وعلى الرغم من صدارة المنتخب السوري لمجموعته وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022، إلا أن معلا انتقد مستوى المنتخب في تصريح لوكالة "فرانس برس": "أطالب نبيل معلول بالاستقالة فهو لم يقدم أي إضافة للمنتخب".

    وكان معلا صرح لإذاعة "شام إف إم" بأن استمرار معلول "هي مسؤولية اتحاد كرة القدم....وهناك تجاهل لبعض اللاعبين ومعلول لا يستحق المبالغ المالية".

    وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول لموسمين في آذار/مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، و10% من مكافأة التأهل التي يحصل عليها الاتحاد السوري من الاتحاد الدولي (فيفا) بحال تأهله إلى المونديال.

    بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة، بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.

    وأثارت تغريدة موحدة أطلقها عدد من لاعبي المنتخب، على غرار محمود المواس وأسامة أومري وعمرو الميداني ومارديك مردكيان وإبراهيم عالمة، على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا عقب الخسارة أمام الصين، جاء فيها: "رح نبقى ضحية صراعات مبروك التأهل"، دون الإشارة إلى ماهية هذه الصراعات.

    وتولى معلول تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب الوطني فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة، وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم, منتخب سوريا, كرة القدم
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