خبراء يكشفون النظام الغذائي للاعبي كرة القدم في "يورو 2020"

قام فريق من الخبراء من مؤسسة "سبير" بإجراء دراسة على قائمة الطعام التي تدخل في النظام الغذائي للاعبين المشاركين في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويركز مختصو التغذية في المنتخبات المشاركة على الخصائص الشخصية لكل لاعب على حدة، فيما يتعلق الطول والوزن ونسبة الدهون والعضلات.

فيجب أن يحصل كل لاعب على كمية معينة من البروتين والدهون والكربوهيدرات يوميًا. عادة ما يكفي 3-3.5 ألف سعرة حرارية، وقبل المباريات تصل إلى 5 آلاف.

يرفض لاعب كرة القدم الأصحاء تماما تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والمقرمشات والأطعمة المقلية والكحول، بحسب ما نقل موقع sportrg.

وفي اليوم العادي، يتناولون 4 وجبات، وتتضمن وجبة الإفطار، عصيدة الشوفان والبيض المسلوق وخبز الحبوب الكاملة والعصير. أما وجبة الغداء، فيتم إعطاء اللاعبين الحساء واللحوم مع الخضار والفواكه والمعجنات. تتكون الوجبة الخفيفة عادة من منتجات الحليب المخمر والفواكه والمعجنات. وفي العشاء، جزء صغير من المعكرونة والخضروات والفواكه والمشروبات دون سكر.

الأسبوع الذي يسبق المباراة، يتم تكثيف التدريبات وزيادتها خلال هذه الفترة، يحرق الرياضي المزيد من السعرات الحرارية. لذلك، تضاف المكسرات والزيتون والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم المقلية إلى نظامه الغذائي، مصادر البروتين والدهون.

وقالت مدربة سباقات الحواجز، والخبيرة في "سبير زداروف"، آنا ماركوفيتش: "فترة المنافسة هي الأكثر كثافة في العمل في الدورة التدريبية للرياضي. إجهاد للعضلات، الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، الإجهاد البدني والعاطفي أمر لا مفر منه. كل هذا يثير إطلاقا مستمرا لهرمونات التوتر "الكاتيكولومين والكورتيزول". إنها تجعل التعافي من التمارين الرياضية أكثر صعوبة عن طريق زيادة الحاجة إلى البروتين. في هذا الوضع، من الضروري تزويد الجسم بكمية كافية من الطاقة، في محاولة للحفاظ على النوم الكافي والتغذية الصحية. مع الإجهاد المستمر، تنخفض الشهية. لذلك، من المهم للغاية صياغة نظام غذائي متنوع. يساعد الإقصاء التام للطعام "الضار" على تجنب ثقل الجسم وتفاقم الأمراض المزمنة، وهو أمر مهم أيضا للرياضيين.