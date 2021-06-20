إعلام: "كاف" يوافق على حضور 10 آلاف مشجع مباراة الأهلي والترجي في القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن النادي الأهلي المصري حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور 10 آلاف مشجع مباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع "في الجول"، عن مصدر مطلع داخل "كاف"، أنه تم إخطار الأهلي بموافقته على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة.

ووفقا للموقع كان الأهلي قد طلب حضور 20 ألف متفرج، في خطابين أرسلهما لـ "كاف"، وللأجهزة المعنية في مصر.

وأوضح الموقع أن "موافقة كاف لا تعني حضور الجماهير بشكل نهائي، حيث ينتظر الأهلي رد الأجهزة الأمنية والصحية في مصر على حضور الجماهير".

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد برادس سجله محمد شريف في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مع الفائز من لقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، وفاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب على الوداد بهدف دون رد.