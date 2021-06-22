يويفا يرفض إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح في مباراة ألمانيا والمجر

وقال مجلس الإدارة إنه يتفهم الغرض من الاقتراح لكن "يجب أن يرفض هذا الطلب" بسبب سياقه السياسي.

أوضح الطلب عمدة ميونيخ ديتر رايتر، نيابة عن المجلس، مبينا أنه كان للاحتجاج على قانون أقره المشرعون المجريون الأسبوع الماضي يحظر مشاركة أي محتوى يصور المثلية الجنسية أو تغيير الجنس مع القاصرين. وقد استنكرت جماعات حقوق الإنسان القانون باعتباره تمييزا ضد مجتمع المثليين.

يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يعتقد "أن التمييز لا يمكن محاربته إلا بالتعاون الوثيق مع الآخرين '' واقترح أن تضيء ميونيخ الملعب بألوان قوس قزح في 28 يونيو في يوم كريستوفر ستريت أو بين 3 و9 يوليو في شارع كريستوفر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.