ميسي يقبل الاستمرار مع برشلونة

وحسب الصحفي الإسباني ميغيل ريكو، فإن ميسي وافق على تجديد عقده لمدة عام واحد مع برشلونة، على أن يوقع على عقد لمدة عام آخر في نهاية الموسم المقبل.

ويعود سبب توقيعه لعقد إضافي مع نهاية الموسم القادم، لتفادي خرق قوانين رابطة الدوري الإسباني.

ولجأ برشلونة وميسي إلى هذه الحيلة كي لا يخرقا قوانين الليغا الخاصة بتحديد سقف لرواتب اللاعبين في المسابقة الإسبانية.

هذا وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة الأسبوع المقبل، فيما أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، لا سيما أنه طلب الرحيل العام الماضي قبل نهاية عقده، إلا ان الأرجنتيني ربما يكون قد اقتنع بمشروع خوان لابورتا، الذي بدأ إعادة بناء صفوف برشلونة للمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة، إذ عقد النادي عدة صفقات خلال الفترة الماضية، فيما وعد الرئيس الذي يقضي ولايته الثانية بإبرام صفقات جديدة، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.