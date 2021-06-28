أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد خروج البرتغال من "يورو 2020"

وجه البرتغالي، كريستيانو رونالدو رسالة بعد خروج منتخب بلاده من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يويو 2020"، عقب الخسارة أمس الأحد أمام بلجيكا بهدف دون رد.

وقال رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقا صورة للمنتخب البرتغالي، "نحن لم نحصل على النتيجة التي رغبنا فيها. خرجنا من الاختبار قبل إنجاز المطلوب، لكن نشعر بالفخر بسبب رحلة الفريق"، مضيفا: "قدمنا كل شيء لتجديد فوزنا بالبطولة الأوروبية، أثبتت هذه المجموعة أنه لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من السعادة للبرتغاليين".

وتابع: "ركضنا وحاربنا من أجل الجماهير، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما أردناه جميعا، تقديرنا العميق لهم"، مختتما: "تهانينا لبلجيكا وحظ أوفر لكل المنتخبات التي تستمر في المنافسة. بالنسبة لنا، سنعود أقوى".

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وفشل المنتخب البرتغالي في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأمم أوروبا وخرج من دور الـ16 للبطولة القارية، فيما ضرب المنتخب البلجيكي موعدا ناريا في الدور ربع النهائي مع منتخب إيطاليا الفائز بدوره على نظيره النمساوي بنتيجة 2-1.