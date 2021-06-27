بلجيكا إلى دور الثمانية على حساب البرتغال حاملة اللقب بهدف نظيف.. فيديو

ودعت البرتغال حاملة اللقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم الأحد، بعد الخسارة 1-صفر أمام بلجيكا التي صعدت لمواجهة إيطاليا في دور الثمانية في مواجهة منتظرة.

وهز تورجان هازارد الشباك في الدقيقة 43، ليفوز فريق المدرب روبرتو مارتينيز الذي نجا من محاولات البرتغال في الشوط الثاني.

ومع افتقار اللمسة الأخيرة للفاعلية جاءت النهاية لكريستيانو رونالدو والبرتغال، بعد الفوز باللقب قبل خمسة أعوام في باريس.

وبدأت البرتغال بشكل جيد وأهدر ديوجو جوتا فرصة بعد ست دقائق، عندما أطاح بالكرة خارج الملعب بعد انطلاقة من ريناتو سانشيز.

وسدد رونالدو ركلة حرة منخفضة أبعدها تيبو كورتوا حارس بلجيكا بصعوبة، مع إحكام فريق المدرب فرناندو سانتوس قبضته على المباراة.

ودخلت بلجيكا في أجواء المباراة وزاد تأثير كيفن دي بروين إلى أن تقدمت قبل دقيقتين من الاستراحة.

وانتهت هجمة بشكل جيد عند توماس مونييه، الذي مررها إلى تورجان هازارد ليسددها بقوة في مرمى روي باتريسيو.

وتلقت بلجيكا ضربة قوية بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني عقب خروج دي بروين للإصابة، وسعى سانتوس لتعزيز قوة فريقه الهجومية بإشراك برونو فرنانديز وجواو فيلكس.

ومرر رونالدو كرة من الناحية اليمنى إلى جوتا، لكن تسديدة لاعب ليفربول مرت فوق المرمى وعانت بلجيكا لاحتواء ضغط منافستها.

واعتمدت بلجيكا على الهجمات المرتدة التي أصبحت نادرة وزادت البرتغال من ضغطها في آخر عشر دقائق بحثا عن التعادل.

وأبعد كورتوا ضربة رأس من روبن دياز بعد ركلة ركنية، وسدد رفائيل جيريرو في القائم من عند حدود منطقة الجزاء.

وفي نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، وصلت كرة إلى فيلكس لكنه سددها سيئة خارج مرمى كورتوا.

وتلعب بلجيكا ضد إيطاليا، التي انتصرت 2-1 على النمسا أمس السبت، في ميونيخ في الثاني من يوليو تموز. ولم تخسر إيطاليا آخر 31 مباراة.

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