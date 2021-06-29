بيليه يوجه رسالة دعم لمبابي بعد إضاعته لركلة الجزاء

وجّه أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه، رسالة دعم للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، بعد إضاعته ركلة ترجيح، تسببت في إقصاء منتخب بلاده أمام سويسرا، أمس الاثنين، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020.

ولجأ منتخبا فرنسا وسويسرا لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، بعد التعادل بشوطي المبارة الأصليين والإضافيين بثلاثة أهداف لكل منتخب.

لتبستم ركلات الجزاء الترجيحية للمنتخب السويسري، وليضيع مبابي الركلة الأخيرة لفرنسا.

ووجه بيليه رسالة دعم للفرنسي، جاء فيها: "ارفع رأسك، كيليان! غدا هو اليوم الأول لمغامرة جديدة".

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

وعلّق مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة، على إهداره ركلة الجزاء الحاسمة، بمنشور على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، جاء فيه "سيكون من الصعب بالنسبة لي النوم بعد ذلك، لكن لسوء الحظ هذه مراحل الصعود والهبوط في هذه الرياضة التي أحبها كثيرا"، متابعا: "أهم شيء أن نعود أقوى من أجل الارتباطات المستقبلية. أوجه التهنئة إلى المنتخب السويسري وأتمنى له كل التوفيق".