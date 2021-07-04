إريكسن في أول ظهور عام بعد خضوعه لجراحة في القلب إثر إغمائه في يورو 2020... صورة

تناولت تقارير، أمس السبت، الظهور العام الأول للاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، بعد خروجه من المستشفى إثر إغمائه خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

والتقى إريكسن مع صبي معجب به على شاطئ تيدفيلدي ستراند، يوم الجمعة، وطلب منه التقاط صورة تذكارية معه، ليرحب على الفور دون تردد، وفقا لـموقع "سكاي سبورتس".

وعن تفاصيل الصورة، قال الصبي بيورن بيندزوس لصحيفة "بي تي" الدنماركية، الذي رفع الصورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "لقد كنت متوترا وغير قادر على الكلام تماما عندما اضطررت إلى سؤاله عن التقاط الصورة، لكنني فخور بأنني فعلت ذلك وأنا سعيد جدا اليوم".

وتابع بيندزوس: "كنا في جلسة تصوير لإعلان تجاري عندما رأيت إريكسن فجأة أثناء تناولنا الغذاء، لذلك انتظرت أن أسأله حتى ينتهي من الحديث مع صديقته، وقال نعم على الفور لالتقاط الصورة".

Christian Eriksen pictured in public for the first time since being discharged from hospital as Denmark and Inter Milan star continues recovery https://t.co/SDxVmUOntU — Astrid Lavalette🌹 (@LavaletteAstrid) July 3, 2021

وبدا كريستيان إريكسن، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم الأوروبية، في الصورة بأنه "بصحة جيدة" بحسب "سكاي سبورتس"، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في 18 يونيو/ حزيران الماضي،

يشار إلى أن الدنمارك دخلت الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، بفوزها 2-1 على جمهورية التشيك

وسقط كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك، خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع موته في البداية ولكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وتم إيقاف المباراة في البداية بعد سقوط إريكسن، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا 1-صفر بعد أن سجل المهاجم يويل بوهيانبالو الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى.

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