فيفا يفاجئ محمد الشناوي بعد حملة انتقادات طالته الأيام الماضية

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حارس الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، بعد حملة انتقادات طالته خلال الأيام الماضية.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، الشناوي، ضمن مجموعة من أبرز المواهب التي ستشارك في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

🇧🇷 Dani Alves

🇪🇬 Mohamed El-Shenawy

🇫🇷 Andre-Pierre Gignac

🇨🇮 Franck Kessie

🇩🇪 Max Kruse

🇲🇽 Diego Lainez

🇪🇸 Dani Olmo

🇪🇸 Mikel Oyarzabal

🇧🇷 Richarlison



💫 Some serious talent is headed to play #OlympicFootball at #Tokyo2020



👉 https://t.co/TfuRdcEOqo pic.twitter.com/H9qgihjOq2 — FIFA.com (@FIFAcom) July 7, 2021

​وأعلن "فيفا" قائمته التي ضمت مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، وكان الشناوي ضمن قائمة المواهب الآتية: "داني ألفيس وريتشارليسون من منتخب البرازيل، وأندري بيرير من منتخب فرنسا، وفرانس كيسيه من منتخب كوت ديفوار، وماكس كروس من منتخب ألمانيا، ودييجو لاينز من منتخب المكسيك، وميكيل أويارزابال وداني أولمو من منتخب إسبانيا".

وكان الشناوي قد تعرض إلى جملة انتقادات في الآونة الأخيرة، بسبب تسببه في تعادل فريقه الأهلي في الدوري المصري، أمام بيراميدز، بخطأ ساذج في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ويعد الشناوي أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر وفريق الأهلي، وقادهما إلى الصعود لنهائيات كأس العالم مع منتخب مصر والفوز بدوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، الموسم الماضي، وساهم في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ضم الشناوي ضمن قائمة الفريق المشاركة في أولمبياد طوكيو الشهر الجاري، ضمن 3 لاعبين فوق السن مسموح للمنتخب بضمهم إلى القائمة.

وجاءت قائمة اللاعبين الثلاثة فوق السن لمنتخب مصر الأوليمبي على النحو التالي: "محمد الشناوي، وأحمد حجازي، ومحمود الونش"، وجاء ذلك بعد رفض إدارتي ناديي ليفربول وغالطا سراي الموافقة على مشاركة محمد صلاح ومصطفى محمد على الترتيب في البطولة الأوليمبية.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة الموت في أولمبياد طوكيو، التي تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.