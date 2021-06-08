عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي من الأهلي.. فيديو

ذكرت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، أن هناك عرضا سعوديا ضخما لضم حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي.

وقال مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، أنه علم بوجود عرض مغرٍ جدا للحارس محمد الشناوي من أحد الأندية السعودية.

وأضاف عبد الغني أن اتصالا هاتفيا تلقاه الشناوي من مسؤول النادي السعودي، وأنه في حال الموافقة سيتم التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي.

وتابع، أن النادي السعودي عرض على الشناوي 3 أضعاف المبلغ الذي يتقاضاه في الأهلي.

واختتم عبد الغني أن الشناوي طلب فترة للتفكير في الأمر وحسم أمره. مشيرا إلى أنه في حال موافقة حارس الأهلي على الرحيل سيكون بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يلعب الأهلي مباراتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي خلال الشهر الجاري.