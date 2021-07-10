الرجاء المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية… فيديو

توج فريق الرجاء المغربي، اليوم السبت، بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب تفوقه على خصمه الجزائري شبيبة القبائل بهدفين لواحد في المباراة النهائية.

ونجح المغربيون في انتزاع اللقب الثالث في اللقاء الذي أقيم بملعب الصداقة بالعاصمة البنينية كوتونو.

وسجل هدفي الرجاء في هذه المباراة النهائية اللاعب سفيان رحيمي، وبين مالانغو، بينما سجل هدف شبيبة القبائل زكرياء بولحية.

#نهائي_كاس_الكونفدرالية

⬅ شاهد اهداف مُباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الرجاء الرياضي 2 - 1 شبيبة القبائل



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يشار إلى أن الرجاء توج بالكأس ذاته في نسختيها لسنتي 2003 و2018، تواليا على حساب نادي القطن الكاميروني وفيتا كلوب الكونغولي.