الرجاء المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية… فيديو

ونجح المغربيون في انتزاع اللقب الثالث في اللقاء الذي أقيم بملعب الصداقة بالعاصمة البنينية كوتونو.
وسجل هدفي الرجاء في هذه المباراة النهائية اللاعب سفيان رحيمي، وبين مالانغو، بينما سجل هدف شبيبة القبائل زكرياء بولحية.
#نهائي_كاس_الكونفدرالية— أهداف المباريات (@goals___2) July 10, 2021
⬅ شاهد اهداف مُباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الرجاء الرياضي 2 - 1 شبيبة القبائل
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يشار إلى أن الرجاء توج بالكأس ذاته في نسختيها لسنتي 2003 و2018، تواليا على حساب نادي القطن الكاميروني وفيتا كلوب الكونغولي.
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