كاف يعلن رسميا ملعبي نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، اليوم الاثنين، عن ملعبي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونهائي بطولة الكونفدرالية.

وصرح "كاف"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "ستاد جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019/20"، مشيرا إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم 29 مايو/ أيار المقبل.

— CAF - AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

وأضاف أن "ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية، سيكون مسرحا لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تغير نظام نهائي البطولتين ليكون من مواجهة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم 24 مايو/ أيار المقبل.

— CAF - AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

يذكر، أن الأهلي المصري سوف يواجه "الوداد" المغربي في نصف النهائي، بينما يلاقي الزمالك المصري نظيره "الرجاء" المغربي في الدور ذاته.