نجوم الكرة الإنجليزية بين منتقد ومدافع عن تسديد ساكا لركلة الترجيح الحاسمة

قال الأيرلندي روي كين إنه لم يكن يجب السماح للاعب الإنجليزي بوكايو ساكا بتسديد ركلة الجزاء الخامسة الحاسمة، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام إيطاليا، يوم الأحد، في نهائي بطولة أوروبا "يورو 2020".

اضطلع ساكا (19 عاما) بمهمة تسجيل الضربة الحاسمة، لكنه فشل في إيداع الكرة الشباك حيث تصدى لها الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وقال كين، كابتن مانشستر يونايتد السابق، لشبكة "آي تي في" إنه كان ينبغي على اللاعبين الأكثر خبرة أن يتقدموا ويتحملوا المسؤولية.

وأضاف: "إذا كنت سترلينج أو غريليش، فلا يمكنك الجلوس هناك ويكون هناك فتى صغير (ساكا) يتقدم أمامك لتسديد ركلة جزاء. لديهم الكثير من الخبرة، سترلينج فاز بالألقاب، وكان عليهم التقدم بدلا من الفتى الصغير".

وردد جوزيه مورينيو، مدرب روما، والذي درب أندية إنجليزية عدة أيضا، تعليقات كين، حيث قال لمجلة "توكسبورت": "بالنسبة لساكا، أن يضع مصير البلد على كتفيه، أعتقد أنه من الصعب على الفتى أن يحمل كل شيء على كتفيه في هذه اللحظة".

وتابع: "لكني لا أعرف ما إذا كان علي أن أطرح هذا السؤال على جاريث (المدرب) أم لا. لأنه في كثير من الأحيان ما يحدث هو أن اللاعبين الذين يجب أن يضطلعوا بدورهم يغيبون عن المشهد ويتخلون عن المسؤولية".

فيما قال جاري نيفيل، مدافع منتخب إنجلترا السابق، إن القرار بشأن تنفيذ ركلات الجزاء كان صدر قبل وقت طويل من المباراة النهائية يوم الأحد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضاف: "كانوا يعملون خلال الأسابيع القليلة الماضية في المعسكر، وأجروا جلسات حول ذلك، ونظروا في من يسجل أكبر عدد من الأهداف وحصل على أفضل رقم قياسي. الأمر علمي، قائم على البيانات".

من جانبه، قال ريو فرديناند، مدافع منتخب إنجلترا السابق، إنه لا يمكن لأحد أن "يلوم ويوجه أصابع الاتهام" إلى اللاعبين الذين أضاعوا ركلات الترجيح، فيما قال قائد منتخب إنجلترا السابق، آلان شيرير، إنه ينبغي الإشادة باللاعبين لتقدمهم.