هكذا كرم رئيس إيطاليا منتخب بلاده

كرّم الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم أمس الجمعة، منتخب بلاده لكرة القدم، بعد فوزه ببطولة كأس أوروبا 2020، ومنح مدربه روبرتو مانشيني وأعضاء الفريق وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية.

وأصدر القصر الرئاسي بيانا جاء فيه "أن التكريم هو علامة على الاعتراف بالقيم الرياضية والروح الوطنية التي كانت الدافع في الفوز الإيطالي بالبطولة الأوروبية على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد الماضي، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن"، وفقا لما نقله موقع قناة "فرانس @24" الفرنسية.

ومنح الرئيس ماتاريلا كلا من مانشيني ورئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا وسام "ضابط الجمهورية الأكبر"، ووسام "قائد الجمهورية"إلى مدير المنتخب غابرييلي أوريالي ورئيس الوفد جانلوكا فيالي.

وحصل قائد المنتخب جورجو كييليني على وسام "ضابط"، كما نال كل من لاعبي المنتخب وسام "الفرسان".

وربحت إيطاليا مبلغا وقدره 10 ملايين يورو، بعد تحقيق اللقب، كما حصلت في النهاية من خلال مشاركتها في البطولة الأوروبية على ما مجموعه 34 مليون يورو.