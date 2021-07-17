ميلان يتعاقد مع المهاجم الفرنسي جيرو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت 17 يوليو/تموز، تعاقده مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الدولي الفرنسي أوليفي جيرو.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان رسمي منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن جيرو سيرتدي قميص الروسونيري رقم 9، الموسم المقبل.

ووقّع جيرو عقدا مع نادي ميلان، حتى صيف عام 2023.

​يذكر أن جيرو يلعب مع تشيلسي منذ 2018، حيث نجح في تسجيل 39 هدفا خلال 119 مباراة.

وفاز جيرو برفقة البلوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك جيرو مع منتخب فرنسا لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث سجل 46 هدفا في 110 مباريات مع الديوك، وفاز معهم بكأس العالم في 2018.