موتو لا يستبعد إلغاء الألعاب في اللحظة الأخيرة

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية، التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة بالنظر لتصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس ، قال موتو، إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر، وفقا لـ "رويترز".

وتأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/آب المقبل من العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وستجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.