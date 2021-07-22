إقالة مدير حفل افتتاح الأولمبياد بسبب "نكتة الهولوكوست"

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إقالة كينتارو كوباياشي، مدير حفل الافتتاح، اليوم الخميس، بسبب نكتة ألقاها حول محرقة اليهود على يد النازية (الهولوكوست).

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن كوباياشي كان قد ألقى نكتته حول الهولوكوست خلال عرض كوميدي عام 1998.

من جانبها صرحت رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد، سيكو هاشيموتو، إن المخرج كينتارو كوباياشي قد أقيل، بعد اتهامه بإلقاء نكتة عن الهولوكوست في عرضه الكوميدي، حيث تضمن العرض عبارة "دعونا نؤدي الهولوكوست".

وأوضحت هاشيموتو: "اكتشفنا أن السيد كوباياشي استخدم خلال عبارة تسخر من مأساة تاريخية"، وتابعت "نحن نعتذر بشدة مما أحدثته إقالة كوباياشي في اليوم السابق لحفل الافتتاح وعن التسبب في متاعب ومخاوف للعديد من الأطراف المعنية في طوكيو وبقية البلاد".

في سياق آخر، نشرت الصفحة الرسمية للمنظمة الأولمبية الروسية على منصة "تلغرام" صورة تكشف عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرّة المحضّرة للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021.

وأظهرت الصورة المنتشرة القوالب الداخلية للأسرّة المصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تدويره.

وكشفت مجلة معلومات خاصة أن الأسرّة الموزّعة على غرف اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو صممت من شركة Airweave. وتتميز هذه الأسرّة بحجمها غير المعتاد، حيث صنعت خصيصا لتناسب شخصًا واحدًا فقط.

وأشار أحد المنظمين إلى أن هذه الأسرة الموضوعة للاعبين جاءت كرسالة مفتوحة للاعبين المشاركين في الألعاب الأولمبية في طوكيو بالتقيد بإجراءات التباعد وعدم إقامة علاقات جنسية بين الرياضيين نظرا لصغر الأسرّة وعدم تحملها للأوزان.