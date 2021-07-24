السورية ظاظا في أول تصريح لها تشرح أسباب خسارتها وتعد بالعودة بقوة... فيديو

وجّهت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية في أولمبياد طوكيو 2020، والمشاركة ضمن بعثة المنتخب السوري برياضة تنس الطاولة، الشكر لكل من شجعها واعدة في الوقت ذاته بتقديم أفضل ما لديها في البطولات المقبلة.

ففي مقطع مصور نشره موقع الاتحاد الرياضي العام السوري على "فيسبوك"، تحدثت فيه ظاظا عن سبب الخسارة مرجعة ذلك لفرق العمر والاحتكاك والخبرة.

ووصفت ظاظا المنافسة بالقوية كونها تجربتها الأولى، بالإضافة لفرق العمر والخبرة، مؤكدة بالوقت ذاته بأنها تعلمت من الخسارة، ليكون ذلك بمثابة حافز أكبر للمشاركة في البطولات المقبلة.

ووجهت الشكر لكل من شجعها وساندها، على أمل تقديم شيء أفضل في 2024، والعودة بشكل أفضل.

يذكر بأن السورية ودعت البطولة بعد خسارتها أمام منافستها النمساوية ليو جيا (39 عاما) بنتيجة 4-0، لكنها لم تظهر أي علامات من التوتر وحافظت على أعصابها، كما التقطت صورة سيلفي مع منافستها.

ظاظا هي أصغر لاعب أولمبي منذ دورة برشلونة في عام 1992، حيث ظهر لاعب التجديف كارلوس فرونت البالغ من العمر 11 عامًا مع إسبانيا.