تقارير: مانشستر يونايتد يضم فاران من ريال مدريد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يضع حاليا اللمسات الأخيرة من أجل ضم رفائيل فاران، من ريال مدريد الإسباني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وقالت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن مانشستر يونايتد أنهى تقريبا مفاوضات من أجل ضم لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 28 عاما، في عقد ستصل مدته لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد لمدة عام.

ورغم أن مبلغ الصفقة يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ريال مدريد سيحصل على 34 مليونا فقط، لأنه سيمنح ناديه الأصلي لينس مليون جنيه إسترليني.

وأشارت المصادر إلى أن موعد الفحص الطبي وإنهاء التعاقد لم يتم تحديدها بعد، بسبب قيود الحجر الصحي.

ويسعى ريال مدريد إلى بيع لاعبه الدولي الفرنسي هذا الموسم، حتى لا يضطر إلى التفريط فيه الموسم المقبل مجانا مع نهاية عقده، كما أن النادي بحاجة ماسة لقيمة العقد لتعويض الأثر المالي السلبي بسبب جائحة كورونا وتكلفة إعادة تطوير ملعب سنتياغو برنابيو.

ومن المتوقع أن يلعب فاران في يوناتيد بمركز الظهير الأيمن إلى جانب هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف، ليكون لدى مدرب اليونايتد أولي جونار سولشاير، عدد من البدائل المهمة طوال الموسم.