بداية غير مطمئنة... الإصابة تحرم راموس من كأس الأبطال

ما لبث المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس أن انتقل إلى سان جرمان الفرنسي قادماً من ريال مدريد، حتّى طاردته لعنة الإصابة.

وأعلن نادي العاصمة اليوم الثلاثاء إصابة وافده الجديد في ربلة الساق، ما سيحرمه المشاركة في مباراة كأس الأبطال في كرة القدم، بحسب موقع "فرنسا 24".

وأوضح النادي الباريسي في بيان أن قلب دفاعه الإسباني "في مرحلة التعافي التدريجي بعد إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليسرى خلال خضوعه للتمارين نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع "من المتوقع عودته للتدريب خلال أسبوع".

وانتقل مدافع ريال مدريد السابق إلى ملعب "بارك دي برانس" في 8 تموز/يوليو مقابل صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة مدريد.

ووقع المدافع، في سن الخامسة والثلاثين، والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات من بين عدة ألقاب مع النادي الملكي، عقداً سيرتدي بموجبه قميص سان جرمان لمدة موسمين، وتحديداً حتى عام 2023.

ويواجه سان جرمان الفائز بمسابقة كأس فرنسا في الموسم المنصرم، ليل بطل الدوري المحلي، يوم الأحد خلال كأس الأبطال التي ستقام في تل أبيب.