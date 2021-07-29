الدحيل القطري يعلن رسميا ضم نجم الزمالك السابق فرجاني ساسي إلى صفوفه

أعلن نادي "الدحيل" القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن ضم نجم المنتخب التونسي، لاعب نادي "الزمالك" المصري السابق، فرجاني ساسي، إلى صفوفه.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النادي القطري، الذي أشار إلى أنه تعاقد مع ساسي بعقد احتراف لثلاث سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت، الشهر الماضي، أن لاعب نادي الزمالك المصري، فرجاني ساسي، في طريقه إلى فريق الدحيل القطري لثلاث سنوات مقبلة.

ورحب نادي الدحيل القطري بفرجاني ساسي، بنشره صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغرد معها: "يا هلا ومرحبا.. فرجاني ساسي".

يا هلا ومرحبا .. فرجاني ساسي 🇹🇳👋#الدحيل ❤️ pic.twitter.com/l5LXiHaT6p — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 29, 2021

وتواجد ساسي، خلال الشهر الماضي، مع منتخب تونس لكرة القدم في معسكره بالعاصمة تونس، مع الإشارة إلى أن عقده مع الزمالك انتهى بنهاية الموسم الجاري، لكنه كتب تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح خلالها أن فترته مع الزمالك كانت الأهم في حياته.

وعرض نادي الدحيل القطري في بيانه الرسمي، اليوم الخميس، نبذة عن مشوار فرجاني ساسي، فأشار إلى أنه يبلغ من العمر 29 عاما، وولد في 18 مارس/ آذار، واستهل مسيرته المهنية مع نادي الصفاقصي التونسي، ومنه انتقل إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، يليه تجارب في نوادي الترجي التونسي والنصر السعودي والزمالك المصري.

وأحرز فرجاني ساسي هدفا لصالح منتخب بلاده في مرمى المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم عام 2018، التي أقيمت في روسيا.