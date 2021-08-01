مشهد مؤثر... بطل قطري يطلب تقاسم الذهب مع منافسه الإيطالي في الأولمبياد.. فيديو

في مشهد رياضي خالص خلال منافسات الألعاب الصيفية التي تعقد في طوكيو الآن، طلب البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم الفائز بالمركز الأول في الوثب العالي، اليوم الأحد، اقتسام الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي جيانماركو تامبيري.

أنهى كل من برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) المنافسات بقفزات بلغت 2.37 متر، ولم يكن لديهما أي محاولات فاشلة إلا عند محاولتهما تجاوز 2.39 متر.

وبعد ثلاث إخفاقات لكل منها لتجاوز هذا الارتفاع، عرض عليهما مسؤول أولمبي أولا قفزة لتحديد الفائز، ليتفاجئ بسؤال برشم: "هل يمكننا الحصول على ذهبيتين؟" فأومأ المسؤول برأسه، وصافح اللاعبان بعضهما وهما يصيحان فرحا.

وقال برشم: "أنظر إليه، نظر إلي، ونحن نعرف ذلك، نحن ننظر إلى بعضنا فقط ونعلم، هذا كل شيء، لقد انتهى الأمر، ليست هناك حاجة (لقفزة فاصلة)"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع البطل القطري بالقول:

إنه أحد أعز أصدقائي، ليس فقط على المضمار، ولكن خارج المضمار، نحن نعمل معا، هذا حلم تحقق، إنها الروح الحقيقية، والروح الرياضية، ونحن هنا نقدم هذه الرسالة.

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تبلغ أفضل قفزة شخصية لبرشم 2.43 متر، وهي ثاني أعلى قفزة على الإطلاق، خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي الذي سجل 2.45 متر في عام 1993.