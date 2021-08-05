السيسي لمنتخب كرة اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير للمنتخب المصري لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال السيسي إن "لاعبي المنتخب المصري قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وأضاف أن "مصر تفخر بإنجازهم الكبير وعزيمتهم الجبارة وأدائهم البطولي".

كما أكد الرئيس المصري دعمه الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري.

وأتم قائلا "شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

وكان المنتخب الفرنسي لكرة اليد، قد فاز على نظيره المصري، أمس الأربعاء، بنتيجة (27 - 23)، وتأهل إلى المباراة النهائية، فيما ستلعب مصر على الميدالية البرونزية.

يشار إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد لعب 5 مباريات، في دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو 2020، نجح خلالها في الفوز بـ4 لقاءات، وخسر في مواجهة واحدة وجاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بدور المجموعات.

وفي الدور الربع النهائي، تمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31- 26 في مباراة حماسية ومثيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري لكرة اليد على الميدالية البرونزية أمام إسبانيا، يوم السبت المقبل، 7 أغسطس/آب.

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