صحيفة: مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو اقتربت من الانتهاء

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب توقيع اللاعب الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، للنادي الأهلي، بعد مفاوضات طويلة.

ذكرت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، أن المفاوضات بين بيرسي تاو والنادي الأهلي المصري، اقتربت من الانتهاء.

وقالت الصحيفة إن الأهلي تعاقد رسميا مع بيرسي تاو، وتوصل لاتفاق يقضي بحصوله على مبلغ يتجاوز المليون دولار بقليل.

كما اتفق النادي مع بيرسي تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزي، على حصوله على بعض الحوافز والامتيازات الأخرى المتعلقة بنسبة التهديف والحصول على البطولات.

واتفق مسؤلو القلعة الحمراء، مع النادي الإنجليزي، على دفع 3 ملايين دولار، وبعض الامتيازات، بعدما طلب الأخير مبلغ 5 ملايين دولار.

وترتبط الامتيازات بمعدل تهديف اللاعب وحصوله على البطولات بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

يذكر أن اللاعب بيرسى تاو، 27 عاما، خاض 6 مباريات مع برايتون وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل،

كما لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني، مدرب النادي الأهلي حاليا، خلال الفترة من 2016 - 2018.