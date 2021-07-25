هل صرح موسيماني بأن بعض لاعبي الأهلي يتعاطون المشروبات الكحولية؟... فيديو

أثارت تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن تعاطي بعض من لاعبي القلعة الحمراء الخمر، في الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل بين جماهير الساحرة المستديرة في مصر.

وكانت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد زعمت أن موسيماني، قد قال خلال حديثه مع إذاعة "SAfm" الجنوب أفريقية، عند سؤاله عن سلوك اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية التي تأثر بالسلب على أدائهم في المباريات، إنه "كان يستخدم جهاز قياس الكحول في فريقه السابق (صن داونز)، ولكنه لا يستخدمه حاليا في مصر مع لاعبي الأهلي، مضيفا "أنا لا أقول إن لاعبي فريقي لا يشربون الكحوليات، لكن 90٪ منهم لا يشربون".

بصوت موسيماني نفسه💥💥ابراهيم فايق يكشف "تحريف والاعيب السوشيال ميديا" في تصريحات موسيماني في جنوب افريقيا#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/DInc3FFdih — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2021

وعرض الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت"، مقطعا مسجلا بصوت موسيماني لحديثه مع الإذاعة الجنوب أفريقية عن موقف لاعبي الأهلي من شرب المشروبات الكحولية.

وعند سماع التسجيل (بداية من الدقيقة 4) تبين تحريف ونقل تصريحاته بطريقة خاطئة، حيث جاءت ترجمة كلام مدرب الأهلي كالتالي، "لا توجد مشكلات هنا في الحياة الاجتماعية ولا أسلوب الحياة؛ لأن الدين هو المسيطر".

وأضاف "مع فريقي السابق كانت هناك مشكلة في شرب الكحوليات يوميا، لكن هنا أضمن أن 99% لا يشربون الخمر، ولا يذهبون إلى أماكن السهر، هذا النادي ناد كبير، وإذا ذهبت إلى أماكن السهر الكل سيعرفك".

وكان بيتسو موسيماني قد توج في 17 يوليو الجاري مع النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، ليحفر اسمه بين أساطير التدريب في مصر والقارة السمراء.