قطر تحرز برونزية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال

فاز منتخب قطر بالميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد التفوق على لاتفيا في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وتفوق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان بنتيجة 21-12 و21-18 على ثنائي لاتفيا المكون من مارتنز بلافينس وإدجارز توكس في مباراة استغرقت 41 دقيقة، حسبما ذكرت رويترز.

وفي وقت سابق، هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لاعب الوثب العالي معتز برشم على تحقيقه ثاني ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020.

وغرد الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "تهانينا لبطلنا معتز برشم ولقطر بهذا الفوز، أنت نموذج للجد والمثابرة للشباب القطري".

وحقق البطل القطري معتز برشم إنجازا تاريخيا ومنح بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاءت تهنئة أمير قطر للبطل برشم بعد ساعات من تهنئة مماثلة وجهها هاتفيا للبطل الأولمبي القطري، فارس إبراهيم حسونة، صاحب أول ميدالية ذهبية لقطر في الأولمبياد في رفع الأثقال.