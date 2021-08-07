أحمد الأحمر يبكي أثناء خروج المنتخب المصري من الأولمبياد ويحصد تعاطفا واسعا.. فيديو

بكى لاعب المنتخب المصري لكرة اليد أحمد الأحمر، اليوم السبت، أثناء حديث عن الخروج من أولمبياد "طوكيو 2020" وحصد تعاطفا واسعا.

وأجرى أحمد الأحمر حديثا تليفزيونيا عقب المباراة، عبر خلاله عن حزنه الشديد بعد الخسارة قائلاً: "إحنا اتكسرنا"، ثم انهمر اللاعب في البكاء ولم يستطع استكمال حديثه وانسحب من أمام الكاميرات.

صورته وهو حابس دموعه تقهر والله .. غالي على قلوبنا والله يا اسطورة وفوق راسنا طول العمر ❤❤❤❤ pic.twitter.com/nmwLHyDcE9 — Free Palestine 🇵🇸 (@Mostapha_Kafr) August 7, 2021

وخسر المنتخب المصري لكرة اليد، من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التي يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية.

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