أهداف مباراة برنتفورد وأرسنال (2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو

انطلق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتحقيق فريق برنتفورد فوزا ساحقا على أرسنال، وذلك في أول مباراة يخوضها في "دوري الأضواء" منذ 74 عاما.

وسجل الهدف الأول لصالح برنتفورد، سيرغي كانوس، بعد مرور الدقيقة 22 من المباراة، ليسدد زميله، كريستيان نورغارد الهدف الثاني في الدقيقة 73 بضربة رأسية في شباك أرسنال.

وما ساعد على ضعف موقف فريق أرسنال في مباراة اليوم هو غياب الثنائي الهجومي بيير - إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.

يشار إلى أن آخر مباراة لفريق برنتفورد في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا كانت أمام أرسنال، في مايو/ أيار عام 1947، وخسر فيها بنتيجة هدف مقابل لا شيء، والآن أصبح برنتفورد يتصدر الدوري لمدة ليلة واحدة على الأقل، قبل بقية مباريات نهاية الأسبوع.