مدرب الأهلي: نواجه اضطرابا كبيرا مع اقتراب فقدان لقب الدوري المصري

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي المصري، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن مواجهة فريق كرة القدم الأول اضطرابا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات مدرب الأهلي، بعد تعادله سلبيا مع فريق طلائع الجيش، واحتمالية خسارته لقب الدوري المصري وسط صراع النقاط مع منافسه الزمالك.

وقال موسيماني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية".

وتابع المدرب الجنوب أفريقي بقوله: "كل شيء يحدث لسبب ما، ربما هناك أشياء أكبر لنا قادمة لنا".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن ما وصفه البيان بـ"الأخطاء التحكيمية الفجة"، وذلك بعد تعادل الفريق، أمس الثلاثاء، مع نادي طلائع الجيش دون أهداف واقتراب بطولة الدوري من نادي الزمالك.

جاء بيان النادي الأهلي في أربع نقاط، أكد في البداية حرص النادي على "إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة".

وذكر البيان أن آخر تلك الأخطاء التحكيمية "ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية".

We have hit a big turbulence as a team, but we will fight with dignity until to the end.Everything happens for a reason, maybe there are bigger things for us to come.😞🦅 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) August 18, 2021

​ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، ولا يزال متبقي على نهاية الدوري المصري 3 مباريات، وفي حالة خسارة أي من الفريقين أي نقاط سيستفيد منها الطرف الآخر.