بايرن ميونخ يحقق نتيجة قياسية في الدور الأول من كأس ألمانيا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا بنتيجة قياسية على فريق بريمر، مساء الأربعاء، بالدور الأول من كأس ألمانيا، حيث فاز بنتيجة 12 هدفًا دون رد.

افتتح إيريك تشوبو موتينج التسجيل في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 27 سجل جان لوكا هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه بريمر، بحسب "رويترز".

تواصلت الموجات الهجومية للبايرن، وسجل موتينج هدفين في الدقيقتين 28 و35 لبايرن لتصبح النتيجة (5-0)، وتمكن الفريق البافاري في الدقيقة 47 من إحراز الهدف السادس عن طريق مالك تيلمان، ثم أضاف موسيالا الهدف الثاني له والسابع لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 48.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثامن لبايرن ميونخ، بحلول الدقيقة 65، ولم يكتف نجوم البايرن بثمانية أهداف ففي الدقيقة 80 سجل ميكائيل كويزانس الهدف التاسع.

وأتم موتينج السوبر هاتريك له بإضافة الهدف العاشر لبايرن ميونخ في الدقيقة 82، وفي الدقيقتين 86 و88، سجل بونا سار وكورينتين توليسو الهدفين الـ11 و12 على الترتيب، وبهذا الفوز القياسي لبايرن ميونخ (12-0) تأهل الفريق لدور الـ16 من منافسات كأس ألمانيا.