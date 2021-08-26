جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس 26 أغسطس/آب، اختيار جورجينيو، نجم تشيلسي الإنجليزي، أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021.

وقدم جورجينيو موسما استثنائيا، فاز خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، كما حصد أيضا لقب أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا.

⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀… 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗵𝗼!



A #UCL and #EURO2020 champion – what a year for the Chelsea man.



Congratulations, Jorginho! #UEFAawards pic.twitter.com/luVwEagEE8 — UEFA (@UEFA) August 26, 2021

​اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2021، بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف من 8 مباريات خاضها مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني.

​وسيطر فريق تشيلسي على جوائز الأفضل في أوروبا، حيث فاز المدرب الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي بلقب أفضل مدرب في أوروبا لعام 2021.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اختيار لاعب تشيلسي الإنجليزي نجولو كانتي، أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2021.

​وشهدت احتفالية اختيار الأفضل في القارة الأوروبية اختيار كانتي أفضل لاعب وسط في أوروبا، بعدما قاد فريقه تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما اختار يويفا أيضا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل مدافع في أوروبا في عام 2021.

​واختار يويفا أيضا حارس تشيلسي إدوارد ميندي على لقب أفضل حارس في أوروبا لعام 2021.،