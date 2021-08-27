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    المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي

    مدرب ليفربول يعلق على رحيل رونالدو عن اليوفي: يجب التعاقد معه فورا

    © REUTERS / ADAM DAVY
    رياضة
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    علّق مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، على الأنباء التي تفيد برحيل البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو، عن فريق يوفنتوس الإيطالي.

    وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إنه تابع أنباء رحيل رونالدو عن يوفنتوس مثل أي مشجع كرة قدم، مشيرا إلى أن توقيع رونالدو مع أي ناد بمثابة "عمل فوري"، وليس "تفكير مستقبلي".

    النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي
    © REUTERS / THANASSIS STAVRAKIS
    مدرب اليوفي: رونالدو أكد لي رغبته في الرحيل

    وأشار كلوب في تصريحاته إلى أن هذا الأمر لا يتعلق به بشكل مباشر للرد عليه، لكنه يعلق كأي مشجع لكرة القدم.

    وتابع بقوله: "إذا تمكنت الأندية الأخرى من القيام بالتعاقد مع رونالدو، فهذا ليس عملًا في المستقبل. إنه الآن وفي الحال".

    واستمر قائلا: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها بعض الأندية وهذا أمر جيد. يجب أن تكون هناك طرق مختلفة، فريق - بعد عامين أو ثلاثة أعوام وأنت بحاجة إلى النجاح، وتحتاج إلى التأكد من أنك تتطور كفريق ونادٍ، وهذا هو ما فعلناه ".

    وتحدث كلوب عن مباراة تشيلسي المرتقبة، بقوله إنه يتوقع "معركة كبيرة" ضد تشيلسي، حيث كان الفريقان في حالة جيدة في الأسابيع الأولى من الموسم.

    وأكمل بقوله: "ليست هناك طريقة سهلة للتغلب على أي خط وكلا الفريقين منظمان بشكل جيد للغاية، تشيلسي في لحظة جيدة للغاية، إنه منافس صعب لكننا لسنا في أسوأ لحظة ونأمل أن نظهر ذلك".

    وتحدث كلوب بشكل متوهج عن نظيره في تشيلسي توماس توخيل، قائلاً إنه لا يوجد مدرب كان له تأثير أكبر من توخيل الموسم الماضي.

    وقال مدرب ليفربول: "مزيج الثروة المالية والمعرفة الكروية يشكل دائمًا تهديدًا لنا. ما يفعلونه جيد حقًا. توماس مدرب ومدرب استثنائي وله كل الاحترام".

    وأضاف كلوب أنه من غير المرجح أن يقوم الريدز بأي تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات، قائلاً إنه سعيد بخيارات خط الوسط لديه وأن المجموعة الحالية من اللاعبين تتمتع بجميع السمات المختلفة اللازمة لتحدي اللقب.

    وسيسعى ليفربول وتشيلسي إلى الحفاظ على بدايتهما المثالية للموسم على ملعب آنفيلد يوم السبت، حيث فاز الفريقان في أول مباراتين.

    وكان مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، قد أكد التقارير الصحفية التي سربت نية البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن اليوفي.

    وأبلغ أليغري الصحفيين، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام إمبولي نهاية الأسبوع، أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل يوم الخميس.

    وقال أليغري: "أخبرني كريستيانو بالأمس، أنه لم يعد ينوي اللعب مع يوفنتوس".

    وتابع بقوله: "هذا هو السبب في أنه لن يتم ضمه إلى تشكيلة مباراة الغد، فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا التحدث عن إمبولي".

    وكان الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وطلب من الإدارة بيعه.

    وأكد رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "قرر كريستيانو رونالدو بالتأكيد مغادرة يوفنتوس وطلب من النادي الموافقة على رحيله".

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    عقد لعامين وبراتب أسبوعي 250 ألف جنيه إسترليني...مانشستر سيتي يستعد للتوقيع مع رونالدو

    وأضاف: "يعمل مانشستر سيتي أيضا على توفير المصروفات للمضي قدمًا في محاولة رسمية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ويمكن أن يغادر رحيم سترلينغ فريق مان سيتي".

    وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

    وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.

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    مدرب اليوفي: رونالدو أكد لي رغبته في الرحيل
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