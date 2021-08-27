مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو

ونشر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي في تويتر صورة للنجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما مع تعليق "مرحبا بك في بيتك" من دون الإعلان عن القيمة المادية أو مدة العقد حتى الآن.

وكان رونالدو قريبا من إبرام اتفاق مع مانشستر سيتي بالأمس، لكنهما فشلا في الاتفاق ليعود الدون إلى النادي الذي ارتدى قميصه خمس سنوات في الفترة بين 2004 إلى 2009، حيث سطر التاريخ وكتب اسمه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر.