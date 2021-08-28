سان جيرمان يجهز عرضا خياليا لتعويض مبابي بهالاند

أشارت تقارير إعلامية فرنسية الى أن نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان يستعد "لفترة ما بعد مبابي" الذي قد يرحل هذا الصيف أو القادم.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن إدارة النادي الفرنسي بقيادة المدير الرياضي، ليوناردو، يضعون مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، في مقدمة أهدافهم لهذا الصيف أو الصيف المقبل كحد أقصى.

وذلك لتعويض رحيل النجم الفرنسي مبابي، ولن تبخل إدارة النادي في صرف مبلغ قد يصل لـ150 مليون يورو لأجل اللاعب.

Erling Haaland, le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé



Le PSG apprécie beaucoup l'attaquant norvégien de Dortmund. En cas de départ de Mbappé, il figure déjà dans la short-list des remplaçants du Français élaborée par les décideurs de la capitale https://t.co/1t5kfhrj2C pic.twitter.com/Dqn6qAmjSq — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2021

وبدأ باريس إتصالاته مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، في الأيام الأخيرة كخطوة استباقية في حالة فشل مفاوضات إقناع مبابي.

هذا وكانت "ليكيب" قد أشارت في وقت سابق الى أن النادي الباريسي لم يرفض حتى الآن العرض الثاني المقدم من الفريق الإسباني، الذي ينص على تقديم 180 مليون يورو نظير خدمات النجم الفرنسي الشاب، لكن "هناك مفاوضات جارية بين الفريقين.

وتضمن العرض الثاني لريال مدريد، تقديم 170 مليون نقدا و10 ملايين متغيرات "يمكن تحقيقها بسهولة" بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، أي ما يعادل ما اتفق باريس سان جيرمان على دفعه لموناكو قبل أربع سنوات مقابل خدمات المهاجم الدولي وبطل العالم في 2018 مع فرنسا.