وفاة لاعبة جودو مصرية أثناء التدريب في النادي

توفيت لاعبة جودو مصرية، اليوم الأحد، أثناء ممارسة التدريبات مع فريقها داخل صالة الألعاب في نادي الحوار للألعاب الرياضية في مدينة المنصورة شمالي القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن المدرب طلب من اللاعبة رنا الغندور التي كانت جالسة في الصالة أن تنهض للعب مباراة، إلا أنها وقعت مباشرة أثناء القيام.

وعلى الرغم من استدعاء وحدة الإسعاف، لعمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر مجلس إدارة النادي نعيا للاعبة جاء فيه: "راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور".

وأعلن النادي حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية في النادي ابتداءً من اليوم.