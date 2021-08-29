اتحاد الكرة المصري يعلن موعد إقامة قرعة الدوري الجديد ويقرر استئناف كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، استئناف مباريات كأس مصر في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يبدأ الدوري الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعقد الاتحاد المصري، برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعا مع مسؤولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري، والذي استعرض الارتباطات الخارجية للمنتخب والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وفي مقدمتها فترات الأجندة الدولية خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تتخللها تصفيات كأس العالم والمشاركة في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.

وجدد مجاهد، دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، فيما ناشد الأندية لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد. كما طرح على الأندية التوصل إلى نظام متفق عليه بين الجميع، فيما يخص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة.

وقرر الاتحاد المصري، في نهاية الاجتماع، إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس/ آب الجاري، بحضور مندوبي الأندية الـ18 المشاركة في المسابقة، مشيرا إلى أن القرعة تقام بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن تعلن مواعيد المباريات في وقت لاحق.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لمواجهه أسوان، الهابط حديثا إلى الدرجة الثانية، بينما لا يزال الأهلي يترقب مواجهة انبى فى دور الـ 16، بينما يلتقي بيراميدز وسموحة فى نفس الدور، على أن يلتقي الفائزان في دور الثمانية، والمتأهل يواجه بتروجيت في نصف النهائي.