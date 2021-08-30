سواريز يغيب عن مباريات أوروغواي بتصفيات كأس العالم بسبب مشكلة في الركبة

أعلن أتليتيكو مدريد، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مهاجمه لويس سواريز سيغيب عن مباريات أوروغواي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الركبة.

وكان من المنتظر أن ينضم سواريز ، الذي هز الشباك خلال تعادل أتليتيكو 2-2 مع "فياريال" أمس الأحد قبل استبداله، إلى تشكيلة منتخب أوروغواي من أجل مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور.

وصرح أتليتيكو في بيان "أظهر الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب وجود مشكلة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى".

وأضاف "أبلغ الطاقم الطبي للنادي اتحاد أوروغواي واستبعد اللاعب من مباريات تصفيات كأس العالم 2022". وفقا لـ"رويترز".

وينضم سواريز إلى إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في قائمة الغائبين بعدما أعلن اتحاد أوروغواي إلغاء استدعاء المهاجم للتشكيلة في وقت سابق اليوم الاثنين.

ورفضت الحكومة البريطانية طلب الإعفاء من الحجر الصحي الذي قدمه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انسحابات وصفقات تسوية بين الأندية والاتحادات الوطنية.