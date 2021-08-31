سر تواجد محمد حماقي في معسكر منتخب مصر والتقاطه صورة مع اللاعبين

تسبب ظهور الفنان المصري محمد حماقي، في نفس فندق إقامة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم، قبل خوض أولى المواجهات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" في حالة دهشة وجدل كبير في الوسط الرياضي المصري.

وعن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل موقع "اليوم السابع"، عن مسؤولين في اتحاد الكرة المصري، قولهم إن "محمد حماقي نزيل في نفس فندق إقامة منتخب مصر".

وأوضحوا أن "حماقي التقى بالصدفة لاعبي المنتخب في الجيم ومن بينهم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وحينها التقط معهم صورة تذكارية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أنغولا والغابون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأنغولي في السابعة مساء بتوقيت غرينتش (9 توقيت القاهرة) غدا الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021.

بينما يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب الغابون يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر في الجولة الثانية.

وتضم قائمة منتخب مصر للمباراتين كلا من: محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل لحراسة المرمى، وباهر المحمدي، أيمن أشرف، محمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي (الونش)، علي جبر في الدفاع.

وأكرم توفيق، عمر جابر، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي (أفشة)، محمد النني، محمد صلاح في الوسط.

وصلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن (كوكا) في الهجوم.

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