والد مصطفى محمد يرفض مغادرة نادي الزمالك إلا بعد إتمام انتقاله لبوردو الفرنسي

يرفض والد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، مغادرة نادي الزمالك المتواجد به حاليا، إلا بعد السماح لنجله بإتمام انتقاله إلى صفوف فريق بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي بحلول منتصف الليل اليوم.

ونقل موقع "الوطن سبورت"، عن والد مصطفى محمد، قوله إن "غالاتا سراي موافق على تفعيل شرط الشراء النهائي ودفع مبلغ 4 ملايين دولار ولكن ليس الآن ومستعدون للجدولة ولا بد من الحصول على مساعدة الزمالك بالموافقة".

وتابع "مش همشي من النادي، إلا بإتمام انتقال ابني للدوري الفرنسي وموافقة الزمالك".

وأضاف "التوقيت في تركيا بعد مصر بساعة لذلك لا بد من حسم الأمر والتوقيع قبل الساعة 11 ليلا، وغلق باب القيد".

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصدر فرنسي، مطلع على صفقة انتقال اللاعب المصري، مصطفى محمد، أن نادي بوردو واثق من إتمام انتقال اللاعب إلى صفوفه.

كما أفادت تقارير فرنسية بأن مصطفى محمد، لاعب غالاتا سراي التركي، سوف يخضع للكشف الطبي، اليوم، من أجل الانتقال للدوري الفرنسي.

يشار إلى أن نادي الزمالك لم يصدر أي رد رسمي أو بيان حول تفعيل نادي غالاتا سراي التركي لعقد شراء لاعبه السابق، مصطفى محمد، والذي انتقل إليه، في يناير/كانون الأول الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، وبند أحقية شراء.

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