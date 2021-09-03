موسوعة "غينيس" تكرم رونالدو على إنجازه التاريخي... صورة

كرّمت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإنجازه الجديد بعد أن أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

وسجلت الموسوعة الرقم التاريخي باسم البرتغالي، الذي انفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل بقميص المنتخبات الوطنية، بعد أن سجل 111 هدفا، محطما رقم علي دائي الذي سجل 109 أهداف بقميص إيران.

وسجل رونالدو 33 هدفا في تصفيات كأس العالم، 31 هدفا في تصفيات اليورو، 19 هدفا في مباريات ودية، 14 هدفا في اليورو، 7 أهداف في كأس العالم، 5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية وهدفين في كأس القارات.

ونشر البرتغالي صورة جائزة "غينيس" على صفحته على "إنستغرام"، قائلا: "شكرًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. من الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية. دعونا نستمر في محاولة تعيين أرقام أعلى".

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ووجه اللاعب البرتغالي رونالدو، رسالة إلى الجماهير البرتغالية وجماهير كرة القدم، بعد انفراده بالرقم القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات، عقب تسجيله هدفين في مرمى أيرلندا في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.