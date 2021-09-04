صحيفة: سعادة بين لاعبي برشلونة بعد رحيل غريزمان

وأكدت صحيفة "سبورت " الكاتالونية، أن رحيل غريزمان خلّف حالة ارتياح كبيرة في صفوف غرفة ملابس برشلونة، وساهم في تحقيق انفراجة مالية للفريق، إذ سيوفر النادي أموالًا مما كان يتقاضاه النجم الفرنسي كراتب.

وأشارت الصحيفة أن الفرنسي غريزمان لم يشعر بالحب الكافي في برشلونة، رغم محاولته إظهار سعادته داخل النادي الكاتالوني، مؤكدة أن مجموعة من لاعبي برشلونة أبدوا سعادتهم برحيل غريزمان عن الفريق، ولم يعتبرونه جزءًا منهم.

وأعلن أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، بشكل مثير، عن عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة، مع خيار تمديد الإعارة لمدة موسمين.

يُذكر أن غريزمان سجل 35 هدفًا في 102 مباراة بقميص النادي الكاتالوني في الدوري الإسباني، وسيحصل برشلونة على 10 ملايين يورو مُقابل إعارة غريزمان، إضافة إلى 40 مليون يورو نظير انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في حال لعبه 50% من المباريات مع "الروخي بلانكوس".