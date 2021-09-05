صحيفة: صلاح يطلب راتبا ضخما للاستمرار في ليفربول

كشفت صحيفة "الميرور" البريطانية أن اللاعب المصري، محمد صلاح، يطلب راتبا كبيرا للبقاء في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نجم ليفربول يطلب نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا حتى يمدد عقده مع النادي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة نادي ليفربول لديها رغبة في استمرار محمد صلاح في ليفربول عامين إضافيين بمقابل مالي أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستجعل محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول من حيث الأجر.

ورأت الصحيفة أن رغبة النادي في التمديد تجعل موقف اللاعب المصري أقوى من ليفربول، الأمر الذي سيجعلها ترضخ في نهاية الأمر لمطالبه، لاسيما وأنه لايزال يتمتع بمستوى جيد مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو/ حزيران 2023. ويحصل اللاعب المصري على 200 ألف إسترليني أسبوعيا في العقد الحالي.